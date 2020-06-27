«Пока не сыграла в ящик»: Туктамышева перечислила шесть заветных желаний

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева продолжает радовать поклонников откровенными снимками с отдыха на берегу реки. На этот раз 23-летняя спортсменка выложила на своей странице в Instagram фото, на котором полулежит в кресле на причале у воды в накинутой поверх бикини клетчатой рубахе. На лице у девушки счастливая улыбка, а в подписи к фотографии она перечисляет шесть желаний, которые она хотела бы воплотить в жизнь «пока не сыграла в ящик».

Туктамышева собирается прыгнуть с парашютом, выучить итальянский язык, посмотреть на китов в океане, сходить на концерт любимого исполнителя, выпустить собственную коллекцию одежды и отправиться в путешествие по Африке. Она также поинтересовалась у подписчиков, какие планы у них. Впечатленные ее списком, а еще больше соблазнительным кадром, фанаты не скупятся на комплименты в адрес любимой спортсменки.

Instagram @liza_tuktik

«Поужинать с Лизой Туктик»

«Попить кофе с тобой»

«Аппетитные ножки!»

«Лизанька ты прекрасна!»

«Лиза, у тебя все получится!»

«А спорт видно в жизненные планы уже не входит?» — пишут поклонники Туктамышевой.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Елизавета Туктамышева устроила жаркие танцы в купальнике на том же причале.