«Богиня»: Нюша устроила откровенную фотосессию с мужем

|
Алиса Старжевская
38

Шпильки, жакет на голое тело и любящий супруг рядом стали темой съемок.

Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша приняла участие в откровенной фотосъемке, в которой засветился и ее муж. Видео со съемочной площадки Нюша поделилась в своем блоге в Instagram.

Певица не стала скрывать достоинств своей фигуры, представ в открытых нарядах и нижнем белье. По ходу съемки знаменитость дополняла образы то кожаным жакетом, то тренчем в пол. На некоторых кадрах видно, что она позирует и топлес.

В фотосессии принял участие и Игорь Сивов — муж Нюши. Они женаты уже три года и воспитывают годовалую дочь Симбу, фотографиями которой Нюша охотно делится с поклонниками, напоминает портал Teleprogramma.pro.
Instagram @nyusha_nyusha

Фанаты не упустили возможность выразить свою любовь и в комментариях к посту с видео:

«Ух, какие»;
«Просто богиня»;
«Крутая!» — писали они своей любимице.

Видео наглядно доказало, что певица постепенно возвращается в форму после беременности и кормления ребенка. Так что у фанатов есть надежда на скорый выход нового альбома певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нюша и Егор Крид выпустили клип на совместную песню Mr. & Mrs. Smith. Исполнители остаются друзьями даже после любовного разрыва.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.34
0.84 80.56
1.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Почти 10 тысяч человек с COVID-19 полностью выздоровели за последние сутки в РФ
11:50
Вторая волна коронавируса зафиксирована в Австралии и Израиле
11:41
«Богиня»: Нюша устроила откровенную фотосессию с мужем
11:27
Подросток подорвался во время химических экспериментов — фото
11:22
Пассажирский лайнер экстренно сел в Симферополе
11:09
Из-за крупных пожаров режим ЧС объявлен в шести районах Дагестана

Сейчас читают

ТОП-5 мужских имен, обладатели которых меняют женщин как перчатки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Звезда «Фабрики» Алалыкина общается с внешним миром с позволения супруга

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок