«Богиня»: Нюша устроила откровенную фотосессию с мужем
Шпильки, жакет на голое тело и любящий супруг рядом стали темой съемок.
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Певица Нюша приняла участие в откровенной фотосъемке, в которой засветился и ее муж. Видео со съемочной площадки Нюша поделилась в своем блоге в Instagram.
Певица не стала скрывать достоинств своей фигуры, представ в открытых нарядах и нижнем белье. По ходу съемки знаменитость дополняла образы то кожаным жакетом, то тренчем в пол. На некоторых кадрах видно, что она позирует и топлес.
В фотосессии принял участие и Игорь Сивов — муж Нюши. Они женаты уже три года и воспитывают годовалую дочь Симбу, фотографиями которой Нюша охотно делится с поклонниками, напоминает портал Teleprogramma.pro.
Фанаты не упустили возможность выразить свою любовь и в комментариях к посту с видео:
«Ух, какие»;
«Просто богиня»;
«Крутая!» — писали они своей любимице.
Видео наглядно доказало, что певица постепенно возвращается в форму после беременности и кормления ребенка. Так что у фанатов есть надежда на скорый выход нового альбома певицы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Нюша и Егор Крид выпустили клип на совместную песню Mr. & Mrs. Smith. Исполнители остаются друзьями даже после любовного разрыва.
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