В доме экс-замглавы ГУ МВД Петербурга Ивана Абакумова проводят обыск

Оперативные сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в доме экс-замглавы ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщили на сайте телеканала «78». Следственные мероприятия проходят в рамках уголовоного дела о махинациях с больничным листом. Также в поле зрения следствия попал бывший заместитель Абакумова: обыски проходят по их домашним адресам и в Фонде содействия программам ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В сентябре 2019-го было возобновлено уголовное дело в отношении генерал-майора Ивана Абакумова, который подозревается в подделке документов, а именно медицинской справки. По версии следствия, благодаря липовому документу он уехал на рыбку в Крым, в тов ремя как, согласно справке, должен был находиться на лечении в Тосно.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 327 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков»).

Также у следствия появились вопросы по поводу шикарных апартаментов Абакумова в Крыму, записанных на его жену, яхты и машины.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео задержания советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в шпионаже.