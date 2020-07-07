Наташа Королева проводит летние каникулы в Подмосковье. Она поделилась со своими подписчиками, как укрывается от столичной жары в бассейне, надев разноцветный купальник и ковбойскую плетеную шляпу.

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось!!!» — написала Королева под фото.

Фото:Instagramm korolevaa__star

Наташа Королева поинтересовалась в Instagram-сторис, хорошо ли выглядит ее челка, которую она выстригла несколько дней назад. Также сообщила, что укладка челки с утра становится «получасовым геморройчиком».

«Ну что, друзья, как челка?» — спросила Королева у подписчиков.

Но фолловеры певицы сочли фото неудачным из-за ракурса и назвали ее не только ковбоем, но и сравнили с мужчиной. Королева никак на это не отреагировала, а продолжила делиться в сторис своим загородным досугом, срывая огурцы с грядки.

«Ой, на этом фото — мужик, а не женщина», — попытался кто-то задеть певицу.

«Вы здесь на мужчину похожи», — написала подписчица.

«Ковбой», — пошутили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показал кадры из личного архива Наташи Королевы и Сергея Глушко (Тарзана) с их свадьбы.