Три «немца» не поделили дорогу на Садовом кольце в Москве — видео

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Марина Неруцких
Эксклюзив 42

В тройном ДТП один «Мерседес» оказался на крыше.

Фото, видео: 5-tv.ru

Авария с участием трех иномарок произошла в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, на Садовом кольце напротив дома Булгакова дорогу не смогли поделить три представителя немецкого автопрома — два «Мерседеса» и БМВ. Врезультате ДТП один из «Мерседесов» оказался на крыше.

На месте работают сотрудники ГИБДД, причины аварии и наличие пострадавших уточняются. 

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