Три «немца» не поделили дорогу на Садовом кольце в Москве — видео
В тройном ДТП один «Мерседес» оказался на крыше.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака
Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП
Фото, видео: 5-tv.ru
Авария с участием трех иномарок произошла в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, на Садовом кольце напротив дома Булгакова дорогу не смогли поделить три представителя немецкого автопрома — два «Мерседеса» и БМВ. Врезультате ДТП один из «Мерседесов» оказался на крыше.
На месте работают сотрудники ГИБДД, причины аварии и наличие пострадавших уточняются.
Читайте также
43%
0.83 81.47
0.91
Нашли ошибку?