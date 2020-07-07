«Он дышит ею»: ведунья знает все о романе Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

|
Алиса Старжевская
1 088

Таролог прокомментировала серьезность намерений пары.

«Он дышит ею»: ведунья знает все о романе Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Как только стало известно о романе заслуженного мастера спорта Ильи Авербуха и молодой актрисы Елизаветы Арзамасовой, они сразу стали номером один в обсуждениях в социальных сетях. Большинство фанатов волнует серьезная разница в возрасте между возлюбленными — 21 год.

Однако таролог Саона уверена, что переживать тут не о чем — пару это не остановит.

«Карты говорят, что между ними есть любовь и взаимопонимание. Лиза ждала такого мужчину, чтобы он был гораздо старше нее, властный, ответственный, чтобы она была за ним, как за каменной стеной, — комментирует Саона. — Она с раннего возраста была развита в мышлении, не хотела начинать отношения с мужчинами моложе себя, они были ей не интересны».

Илья Авербух ответил в интервью 5-tv.ru, что роман между ними с Елизаветой — правда, и он не собирается это отрицать, как делал со слухами о своих отношениях раньше.

Согласна с этим и Саона. Таролог убеждена, что Авербух и Арзамасова будут вместе долго, и это может привести к воссоединению их судьбы — свадьбе.

«Мы можем увидеть свадьбу. В планах у них оно есть. Он, как мужчина, живет ею, дышит ею. От этих отношений будем ждать брака», — с уверенностью закончила она.

Илья Авербух ранее был женат на своей партнерше по танцам на льду Ирине Лобачевой, но развелся еще в далеком 2007 году. С тех пор бывший фигурист тщательно оберегал свою личную жизнь и не допускал в нее чужаков.

Ранее 5-tv.ru публиковал предсказание экстрасенса о свадьбе Бузовой и Манукяна.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
72.17
0.83 81.47
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:44
Безработные в России смогут получать и пособие, и зарплату на временной работе
19:40
«Тигрица» Юлия Михалкова рассказала, что ее возбуждает
19:27
Сафронов не признал вину в госизмене
19:20
«Он дышит ею»: ведунья знает все о романе Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха
19:09
ФК «Спартак» объявил об увольнении Томаса Цорна с поста гендиректора
19:01
«Может это возмездие»: Цимбалюк-Романовская о своей причастности к смерти Норкиной

Сейчас читают

«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
«Попросила селфи»: порнозвезда рассказала, как Андрей Аршавин сорвал оргию
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок