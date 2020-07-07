«Он дышит ею»: ведунья знает все о романе Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Как только стало известно о романе заслуженного мастера спорта Ильи Авербуха и молодой актрисы Елизаветы Арзамасовой, они сразу стали номером один в обсуждениях в социальных сетях. Большинство фанатов волнует серьезная разница в возрасте между возлюбленными — 21 год.

Однако таролог Саона уверена, что переживать тут не о чем — пару это не остановит.

«Карты говорят, что между ними есть любовь и взаимопонимание. Лиза ждала такого мужчину, чтобы он был гораздо старше нее, властный, ответственный, чтобы она была за ним, как за каменной стеной, — комментирует Саона. — Она с раннего возраста была развита в мышлении, не хотела начинать отношения с мужчинами моложе себя, они были ей не интересны».

Илья Авербух ответил в интервью 5-tv.ru, что роман между ними с Елизаветой — правда, и он не собирается это отрицать, как делал со слухами о своих отношениях раньше.

Согласна с этим и Саона. Таролог убеждена, что Авербух и Арзамасова будут вместе долго, и это может привести к воссоединению их судьбы — свадьбе.

«Мы можем увидеть свадьбу. В планах у них оно есть. Он, как мужчина, живет ею, дышит ею. От этих отношений будем ждать брака», — с уверенностью закончила она.

Илья Авербух ранее был женат на своей партнерше по танцам на льду Ирине Лобачевой, но развелся еще в далеком 2007 году. С тех пор бывший фигурист тщательно оберегал свою личную жизнь и не допускал в нее чужаков.

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