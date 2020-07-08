«Не хочется махать нижним бельем»: Бойфренд звезды «Склифосовского» Куликовой о романе с актрисой

Актер Виталий Кудрявцев отказался обсуждать свой роман с коллегой Марией Куликовой, с которой, как ходят слухи в актерской среде и среди поклонников, он встречается не первый год.

Как заявил актер в интервью «Экспресс-газете», он не считает нужным выносить свою личную жизнь на всеобщее обозрение. По его словам, все, что не относится к работе, должно оставаться вне обсуждения на публике. Кудрявцев признался, что его звали прийти на программу на канале «Россия 1», но он ответил отказом.

«Меня приглашали на программу к Корчевникову, но я отказался. Я не Звягинцев и не Цискаридзе. У меня нет за плечами такой яркой жизни и карьеры, а просто махнуть своим нижним бельем совсем не хочется. А эта программа для того и создана, чтобы махнуть», — рассказал актер.

Отношения Марии Куликовой и Виталия Кудрявцева уже несколько лет обсуждают в СМИ. Влюбленные не комментируют свою личную жизнь, стараясь обходить этот вопрос стороной во всех интервью. Ранее Куликова была замужем за актером Денисом Матросовым, от которого родила сына Ивана. Кудрявцев также был женат на своей коллеге по цеху Серафиме Низовской.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигурист Илья Авербух прокомментировал роман с Лизой Арзамасовой.