Полуголый мужчина устроил танцы на крыше автомобиля, двигавшегося по Невскому проспекту в самом центре Санкт-Петербурга. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как по Аничкову мосту в левом ряду довольно быстро едет серебристый Chevrolet, на крыше которого, под громкую музыку отплясывает молодой человек в «боксерских» трусах и кроссовках. Рядом едет полицейская машина, из которой стражи порядка требуют, чтобы иномарка прижалась к обочине и остановилась.

По информации 78.ru, в конце концов нарушитель остановился, но задерживать танцора полицейские не стали — ограничились замечанием.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, похожую картину, без танцев, но с супергероем, могли наблюдать жители Уссурийска. Там молодой человек в красных трусах проехал на крыше автомобиля в знаменитой позе Супермена.