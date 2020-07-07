Полуголый мужчина устроил танцы на крыше авто в центре Петербурга — видео

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Светлана Александрова
Эксклюзив 22

Машину, которая двигалась по Невскому проспекту, остановила полиция.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Полуголый мужчина устроил танцы на крыше автомобиля, двигавшегося по Невскому проспекту в самом центре Санкт-Петербурга. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как по Аничкову мосту в левом ряду довольно быстро едет серебристый Chevrolet, на крыше которого, под громкую музыку отплясывает молодой человек в «боксерских» трусах и кроссовках. Рядом едет полицейская машина, из которой стражи порядка требуют, чтобы иномарка прижалась к обочине и остановилась.

По информации 78.ru, в конце концов нарушитель остановился, но задерживать танцора полицейские не стали — ограничились замечанием.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, похожую картину, без танцев, но с супергероем, могли наблюдать жители Уссурийска. Там молодой человек в красных трусах проехал на крыше автомобиля в знаменитой позе Супермена.

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