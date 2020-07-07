НИИ биохимии горит на юго-западе Москвы
Как стало известно 5-tv.ru, на крыше здания виден густой черный дым.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Пожар произошел на крыше «Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук» на юго-западе Москвы. Учебное заведение расположено на улице Миклухо-Маклая, 16/10 к. 1.
По словам очевидцев, над НИИ виден черный густой дым. Внутри находятся люди, но угрозы их жизни, предварительно, нет.
На месте ЧП работают экстренные службы.
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