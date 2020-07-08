Ваучеры вместо денег за отмененные рейсы: как это работает?
Правительство РФ утвердило постановление о возможности для авиакомпаний вместо денег выдавать пассажирам ваучеры о возврате средств за авиабилеты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcel Kusch; 5-tv.ru
На официальном портале правовой информации 7 июля было опубликовано и, следовательно, вступило в силу постановление правительства о компенсации оплаченных билетов на отмененные из-за коронавируса авиарейсы.
Впервые законодательно прописаны права и обязанности авиакомпаний и пассажиров в случае чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности. Самое главное — в случае отмены рейса, или изменения его условий и отказа пассажира, деньги не сгорают.
Сумма замораживается и ею можно будет в течение трех лет оплатить другой перелет. Пока деньги лежат, на них будут начисляться проценты, по ключевой ставке Центробанка. Она меняется, в марте, когда самолеты встали на прикол, была 6% ((март 2020 года)), сейчас 4,5%, получается своего рода накопительный вклад, тариф «недолет».
Если за три года средства потребуются, можно будет получить сумму «живыми деньгами» вместе с процентами. Обналичить авиаваучер досрочно могут особые категории граждан — многодетные семьи, ветераны войны, инвалиды первой и второй группы, а также лица их сопровождавшие на отмененные рейсы.
Ранее 5-tv.ru писал, что в «Аэрофлоте» рассказали о грядущем снижении цен на билеты.
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