Химикат, вызывающий рак, используют в Ленобласти для борьбы с борщевиком
Глифосат содержится в гербицидах, которыми в России обрабатывают придомовые территории. Несколько лет назад из-за использования этого химиката США захлестнула волна судебных исков.
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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru
Размер ущерба в Ленинградской области еще предстоит посчитать. В поселке Кудрово, это почти городская черта Петербурга, выжженная земля оказалась там, где местные власти ударно повоевали с борщевиком.
Растение, конечно вредное, но его плантации так пролили гербицидами, что погибла вообще вся зелень. Экологи утверждают, что при этом использовались препараты, которые содержат глифосат.
В США фермеры завалил производителя этого химиката тысячами исков, доказывая, что глифосат вызывает рак.
В России запретили его применение на сельхозполях, а вокруг жилых домов получается можно? Уточнила Алиса Паршакова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что свалку химических отходов нашли рядом с домами в Саратове.
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