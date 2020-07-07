Опасное соседство: свалку химических отходов нашли рядом с домами в Саратове

На окраине Саратова обнаружили свалку химических отходов — в опасной близости от жилых домов найдены десятки канистр с крайне опасными для человека ядовитыми веществами — на месте уже работает Росприроднадзор.

Кто отравляет жизнь горожан, выясняла Светлана Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как соблюдать меры предосторожности в пандемию и не загрязнять природу?