Опасное соседство: свалку химических отходов нашли рядом с домами в Саратове
Прибывшие на место спасатели, представители прокуратуры и Росприроднадзора не ожидали увидеть такого количества отравляющих веществ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian GUY; 5-tv.ru
На окраине Саратова обнаружили свалку химических отходов — в опасной близости от жилых домов найдены десятки канистр с крайне опасными для человека ядовитыми веществами — на месте уже работает Росприроднадзор.
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