Опасное соседство: свалку химических отходов нашли рядом с домами в Саратове

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Прибывшие на место спасатели, представители прокуратуры и Росприроднадзора не ожидали увидеть такого количества отравляющих веществ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian GUY; 5-tv.ru

На окраине Саратова обнаружили свалку химических отходов — в опасной близости от жилых домов найдены десятки канистр с крайне опасными для человека ядовитыми веществами — на месте уже работает Росприроднадзор.

Кто отравляет жизнь горожан, выясняла Светлана Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как соблюдать меры предосторожности в пандемию и не загрязнять природу?

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