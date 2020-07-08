Культурная революция в эпоху коронавируса: Мариинский театр дал первый «живой» концерт

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Сейчас классику в театре услышат лишь избранные — билетов будут продавать в два раза меньше.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Исполнением волшебной оперы Чайковского «Иоланта» Мариинский театр первым в России вышел из онлайна к живым зрителям. Конечно, все проходит по особым правилам — замеры температуры, шахматная рассадка в зале, маски, перчатки. И к этому надо привыкать.

Откроют двери музеи, другие объекты культуры, но везде все будет по-новому. Хуже или лучше — еще предстоит оценить. С одной стороны, конечно, неудобно, с другой — меньше народа, больше обзора.

Марина Кравцова о культурной эволюции в эпоху коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое творческое наследие оставил легендарный композитор Эннио Морриконе.

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