Культурная революция в эпоху коронавируса: Мариинский театр дал первый «живой» концерт

Исполнением волшебной оперы Чайковского «Иоланта» Мариинский театр первым в России вышел из онлайна к живым зрителям. Конечно, все проходит по особым правилам — замеры температуры, шахматная рассадка в зале, маски, перчатки. И к этому надо привыкать.

Откроют двери музеи, другие объекты культуры, но везде все будет по-новому. Хуже или лучше — еще предстоит оценить. С одной стороны, конечно, неудобно, с другой — меньше народа, больше обзора.

Марина Кравцова о культурной эволюции в эпоху коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое творческое наследие оставил легендарный композитор Эннио Морриконе.