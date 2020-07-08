Кого признали самым популярным российским артистом последних 10 лет?

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Алина Потёмкина
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Треки этого исполнителя звучали в эфире радиостанций страны почти 20 миллионов раз.

Фото, видео: Instagram @elkasinger

Главным отечественным артистом десятилетия по версии музыкального портала TopHit стала певица Елка. Об этом звезда сообщила поклонникам в Instagram, показав в доказательство сертификат с новым званием.

«Хвастаюсь редко, но это тот случай, когда я держу в руках подтверждение того факта, что без команды не бывает артиста. Сколько бы во мне ни было природного обаяния и таланта, которым меня наградили при рождении, моя человеческая суть, мои сомнения, лень, низкая самооценка, прокрастинация и гордыня никогда бы мне не дали донести себя до музыки, а в музыке достучаться до людей. Так что по факту артист десятилетия — это труд целой оравы сумасшедших людей, которые обожают свое дело и верят в чудо», — поделилась эмоциями артистка.

Согласно подсчетам портала, песни Елки звучали в эфире радиостанций за последнее десятилетие почти 20 миллионов раз.

Поклонники принялись поздравлять певицу.

«Наша гордость! Только вперед!»

«Лучшая! И сомнений не было»

«Поздравляю, заслуженная награда!» — радовались вместе с артисткой поклонники.

Instagram @elkasinger

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певице Елке устроили необычный сюрприз в день рождения.

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