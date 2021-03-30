ТОП-5 актрис, которые кардинально похудели, но все полюбили их полненькими

Ради стоящей роли актеры готовы не только на перевоплощения с помощью сложного грима и костюмов, но и на изнурительные эксперименты с собственным телом. Притом для съемок порой приходится не только худеть, но и набирать вес! А вернуться потом в привычную форму бывает очень непросто. Журнал «Лиза» вспоминает истории четырех российских актрис, которые сильно похудели в реальной жизни, хотя на экране все помнят их полненькими.

Полина Гренц

Ради роли в сериале «Физрук» девушке пришлось прибавить в весе. После съемок вернуться к былой фигуре было трудно. Для начала Полина села на диету, которая подразумевала только блюда на пару и никаких сладостей. После некоторых усилий вес начал уходить, а актриса научилась пить несладкий чай и любить темный шоколад. Сбросить в общей сложности ей удалось 16 килограммов.

«Такой стройной, как сейчас, я не была никогда. Не сказать, что раньше я была чересчур толстой, но пухленькой была всегда. А сейчас я вешу 52 килограмма. Последний раз у меня такой вес был лет в 12—13», — делится девушка.

Кадр из сериала «Физрук»; Instagram @thepolinagrents

Светлана Пермякова

Конечно, актрису помнят зрители по роли сердобольной медсестры Любы в сериале «Интерны». Ну, а самые заядлые поклонники и по образу хамоватой Светки из команды КВН «Парма». И там, и там артистка была умеренно полной, но отнюдь не супермоделью. Но после завершения ситкома решила взять себя в руки и привести фигуру в более симпатичный вид. В результате тяжелой работы над собой Светлана избавилась от 12 лишних килограммов.

«Скажу честно, когда я решила худеть, — это был тяжкий труд, который позволил сделать определенные выводы. Что кому-то везет, и мамина-папина генетика дарит фигуру, ради которой и трудиться не приходится. Мне же в итоге пришлось признать, что афродитовой стройности я не достигну, как ни старайся. Я консультировалась с диетологом, потом следовала его рекомендациям, но в итоге пришла к нынешнему весу, который для моего самочувствия оказался оптимальным», — рассказывает Пермякова.

По словам артистки, она не отказывалась от сладкого и других продуктов, но существенно уменьшала порции. Это дало свои плоды, но стоило ей больших усилий.

Кадр из сериала «Интерны»; Instagram @s_permyakova

Ирина Пегова

Актриса в детстве занималась художественной гимнастикой, поэтому была стройной. Но с возрастом фигура стала более величественной, а после рождения дочери долго не получалось вернуться к стройности. Зрители запомнили ее этакой пышечкой в картинах «Прогулка», «Пять невест», сериале «Варенька». Но теперь Ирина взялась за свой рацион и резко его урезала. Актриса признается, что есть старается мало, много пьет воды и бегает. Отказ от излишеств позволил ей убрать десять килограммов.

«Главное правило — есть надо медленно. В идеале обед занимает час. И объем порции должен равняться размеру вашего кулачка», — советует Ирина Пегова.

Кадр из сериала «Варенька»; Instagram @pegovairina

Анастасия Денисова

У этой артистки были все трудности в работе с весом. Сначала для работы в сериале «Деффчонки» ей пришлось набрать 15 килограммов! И давалась такая перемена ей нелегко: первые пять кило пришли только через месяц, потом еще столько же в начале съемок и последняя пятерка в процессе работы на площадке. Но жить с новым весом было некомфортно, и постепенно продюсеры разрешили артистке худеть. От 15 килограммов она избавилась за полтора месяца! Правда, сделать это было не легче, чем в начале набрать вес.

«Начав правильно питаться, я пристрастилась к кардиотренировкам — это беговая дорожка, велосипед, эллипс. Теперь посещаю фитнес-клуб два-три раза в неделю», — вспоминает Анастасия.

Кадр из сериала «Деффчонки»; Instagram @anastasiyadenisovafilm

Александра Бортич

Ради роли в сериале «Я худею» молодая актриса набирала вес полтора месяца. По условиям контракта, она должна была поправиться на 20 килограммов, а потом за месяц в течение съемок вернуться к прежней фигуре. Это стоило ей практически титанических усилий.

«Всем кажется, что есть какой-то магический способ, а на самом деле его нет. Я перешла на правильное питание, тренировалась шесть дней в неделю, ходила на болезненный массаж… И до сих пор продолжаю работать над собой», — говорит Александра Бортич.

Кадр из фильма «Я худею» 2018 г; Instagram@bortich

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