Почему США решили покинуть Всемирную организацию здравоохранения

США подтвердили свое намерение покинуть Всемирную организацию здравоохранения. Вашингтон уведомил генсека ООН об этом решении. Оно вступит в силу 6 июля 2021 года.

Соединенные Штаты являются членов ВОЗ с 1948 года. В этом году Дональд Трамп обрушился с критикой на организацию. Поводом стало заявление лидера США, в котором он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса.

Сначала глава Белого Дома пригрозил, что урежет финансирование, а затем и вовсе решил оборвать все связи. Между тем, помешать этим планам могут результаты президентских выборов.

Соперник Трампа в президентской гонке, демократ Джо Байден, заявил, что в случае его победы, он восстановит членство США в ВОЗ.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач рассказал о возможной опасности в ходе второй волны коронавируса.