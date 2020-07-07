Как будет развиваться мир после коронавируса? Два сценария от ООН

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Алиса Старжевская
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Генсек ООН рассказал пессимистичный и оптимистичный сценарии.

Как будет развиваться мир после коронавируса? Два сценария от ООН

Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim

Тема:
Эпидемия коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться мир после пандемии коронавируса, сообщает издание Aftonbladet. Гутерреш озвучил пессимистичный и оптимистичный сценарии.

При неблагоприятном развитии событий, страны будут координировать действия друг с другом, из-за этого возникнут новые вспышки коронавирусной инфекции, а ситуация ухудшится. Это приведет к популизму и ксенофобии, а в итоге, к глобальной депрессии, считает Гутерреш. По мнению генсека ООН справиться с коронавирусом можно только при помощи международного сотрудничества.

По оптимистичному сценарию — страны справятся с коронавирусом. Северные державы разработают план восстановления, а государства третьего мира получат от них помощь.

Генсек ООН надеется, что вакцина от коронавируса появится в течение девяти месяцев. Если это произойдет, то мир вернется в «обычное» состояние через несколько лет, на восстановление экономики уйдет примерно два-три года.

Ранее 5-tv.ru писал, что вторая волна коронавируса зафиксирована в Австралии и Израиле.

Тема:
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