Как будет развиваться мир после коронавируса? Два сценария от ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться мир после пандемии коронавируса, сообщает издание Aftonbladet. Гутерреш озвучил пессимистичный и оптимистичный сценарии.

При неблагоприятном развитии событий, страны будут координировать действия друг с другом, из-за этого возникнут новые вспышки коронавирусной инфекции, а ситуация ухудшится. Это приведет к популизму и ксенофобии, а в итоге, к глобальной депрессии, считает Гутерреш. По мнению генсека ООН справиться с коронавирусом можно только при помощи международного сотрудничества.

По оптимистичному сценарию — страны справятся с коронавирусом. Северные державы разработают план восстановления, а государства третьего мира получат от них помощь.

Генсек ООН надеется, что вакцина от коронавируса появится в течение девяти месяцев. Если это произойдет, то мир вернется в «обычное» состояние через несколько лет, на восстановление экономики уйдет примерно два-три года.

Ранее 5-tv.ru писал, что вторая волна коронавируса зафиксирована в Австралии и Израиле.