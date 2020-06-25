«Жил в моей квартире»: Овсиенко рассказала о романе с мужем Аллегровой

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Карина Бернтгольц
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По словам заслуженной артистки России, ее отношения с Владимиром Дубовицким начались уже после его расставания с бывшей супругой.

«Жил в моей квартире»: Овсиенко рассказала о романе с мужем Аллегровой

Фото: Instagram @tatiana_ovsienko_

Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко рассказала о том, как начинался ее роман с бывшим мужем Владимиром Дубовицким. Многие были уверены, что звезда увела его у певицы Ирины Аллегровой, однако в ходе интервью знаменитость дала понять, что это было не так, пишут «Дни.ру».

«У нас не было никаких отношений до тех пор, пока они не развелись, на самом деле он не ухаживал. Может, какая-нибудь у них семейная ссора была. Володя пришел в квартиру, где я снимала. Говорит: «Я немножко поживу, ты все равно там уезжаешь-приезжаешь, пока свои дела не решим. И все, я уехала на гастроли, они там пока решали свои дела, а мы просто сотрудничали, у нас не было никаких отношений», — вспомнила Овсиенко.

Только спустя несколько месяцев Дубовицкий начал ухаживать за звездой, повел ее в ресторан и признался в любви. Впоследствии знаменитости поженились.

Артистка призналась, что ей удалось сохранить дружеские отношения с Ириной Аллегровой. Исполнительница даже подарила Овсиенко кружку бывшего мужа и поддерживала с ней общение после свадьбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники не узнали 53-летнию Татьяну Овсиенко на новом фото.

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