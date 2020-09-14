Отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой

Алина Потёмкина
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Ранее слухи об отношениях со звездой сериала «Папины дочки» подтвердил сам фигурист.

Отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Весть о романе фигуриста и хореографа Ильи Авербуха с актрисой театра и кино Лизой Арзамасовой взорвала сеть. Больше всего вопросов у публики, конечно, вызывает разница в возрасте у новоиспеченных влюбленных. Между тем, отец фигуриста Изяслав Авербух в интервью MK.RU заявил, что разделяет выбор сына.

«Всегда поддерживал и сейчас особенно поддерживаю выбор сына», — сказал отец знаменитого фигуриста.

Кроме того, он показал, что в курсе серьезного характера избранницы своего сына. Изяслав Авербух подчеркнул, что ему нравится, что помимо актерской работы, Елизавета ведет благотворительную деятельность. Актриса является попечителем фонда помощи пожилым людям и инвалидам.

Ранее сам Илья Авербух в беседе с 5-tv.ru подтвердил романтические отношения со звездой «Папиных дочек». Также пару удалось снять вместе любопытным папарацци. Для тех, кого волнует, что актрису и фигуриста разделяет 21 год, телеканал насчитал как минимум пять звездных пар, с разницей в возрасте больше, чем у Арзамасовой и Авербуха.

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