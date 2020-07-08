Последний писк моды: Татьяна Брухунова нарядилась в панамку с историей

Татьяна Брухунова прославилась не только как возлюбленная юмориста Евгения Петросяна, но и Instagram-модница. Аудитория девушки отмечает, что у Татьяны странный стиль, но на составление своих луков она тратит сотни тысяч рублей и вкус у нее, все-таки есть, хоть и своеобразный. В этот раз Брухунова выложила несколько фото и поделилась, что модный тренд 2020-го на головные уборы, а в частности на панамы, ей пришелся по душе.

«Вы уже купили панаму? Самый модный аксессуар 2020. Я на днях вспомнила о хлопковой панаме, которую купила семь лет назад в Риме. Мне очень нравится этот тренд», — рассказала знаменитость.

Фото/: Instagram @bruhunova

Как оказалось, панама из Рима не простая, а от модного дома MaxMara. А юбка длины миди с оригинальным рисунком крокодила — Akhmadullina Dreams. Татьяна удачно миксует вещи люкс-сегмента с босоножками от H& M и другими масс-маркет брендами. Фолловерам девушки ее look пришелся по душе, они также оценили и панамку.

«У меня есть такая боевая панама путешественница — где только она не побывала», — рассказала подписчица.

«Хочу такие босоножки, Таня, ау!» — написал кто-то в комментариях.

«Юбка-зверь!» — пошутила девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Татьяна Брухунова тратит на свой гардероб баснословные суммы.