Фото: 7 летних вещей, которые подчеркнут талию

Лето — отличная возможность продемонстрировать свою фигуру. Лучший способ стать женственнее — подчеркнуть талию. С этим помогут вещи, которые наверняка есть у вас в шкафу.

Блуза с акцентом на талии

Легкие блузки — идеальная составляющая летнего образа для жаркой погоды. В этом сезоне актуальны блузы с объемными рукавами. Но если вы хотите подчеркнуть талию, выбирайте не просто бесформенные ткани, присмотритесь к блузам с акцентом на талии. Это может быть «сборка» ткани, пояс или даже запах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝗠𝗔𝗦𝗛𝗔 𝗧𝗜𝗠𝗢𝗦𝗛𝗘𝗡𝗞𝗢 (@tim_masha) 17 Июн 2020 в 7:44 PDT

Юбка с высокой посадкой

Чтобы подчеркнуть талию, выбирайте юбку с высокой посадкой. Помните, что мини-юбки в этом сезоне неактуальны, а некоторые из них и вовсе смотрятся пошло. Отдайте предпочтение юбкам длины миди из летящих легких тканей.

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Рубашка

Это не самая акцентная вещь, но при правильной стилизации, рубашки отлично впишутся в летний гардероб. Ее можно завязать на талии в узел, расстегнуть пару нижних пуговиц и заправить в брюки или джины. Также рубашка — отличный второй слой для коротких топов. В таком случае, ее нужно оставить расстегнутой, чтобы продемонстрировать окружающим свою фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 2MOOD (@2moodstore) 6 Июл 2020 в 8:57 PDT

Брюки с защипами

Летние брюки должны быть из натуральных тканей, идеальной посадки. Присмотритесь к моделям с защипами — такие визуально вытягивают ноги, убирают «лишние» килограммы из области бедер и подчеркивают талию. Конечно, чтобы брюки сыграли так, как надо, не прячьте их под длинным верхом. Подберите к ним топ, блузку или футболку. Обязательно заправьте верх в брюки.

www.globallookpress.com / Valentina Ranieri

Платья с запахом

Мода на платья, которые носили наши бабушки возвращается. Платье с запахом — это удобно, стильно и хитро. Во-первых, они очень женственные. Во-вторых, не нужно придумывать, что же с ними надеть. В-третьих, поясок акцентирует внимание на талии. Идеальная база для летнего образа!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jeanne (@jeannedamas) 18 Июл 2019 в 5:22 PDT

Шорты с высокой посадкой

Отказываемся от джинсовых коротких шорт и шорт с дырками. Выбираем свободные шорты с высокой посадкой. Особенно актуальны в этом сезоне спокойные оттенки бежевого, нежно лилового и сиреневого. Увы, такие шорты не наденешь на работу. Зато на прогулки и в путешествия не взять этот предмет гардероба — модное преступление.

www.globallookpress.com / Michael Ip

Сарафан с поясом

Сарафаны вновь стали популярными пару лет назад. Обратите внимание на сарафаны с пуговицами, на тонких и широких бретелях и поясом. Золотое правило — чем шире пояс, тем более тонкой кажется ваша талия. Только не переусердствуйте, а то будете выглядеть комично, а не стильно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 12 STOREEZ (@12storeez) 23 Июн 2020 в 12:02 PDT

Ранее 5-tv.ru писал о женских вещах, которые до сих пор нравятся мужчинам.