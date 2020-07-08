Фото: 7 летних вещей, которые подчеркнут талию

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Алиса Старжевская
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Как с помощью гардероба сделать акцент на талии и превратить фигуру в «песочные часы»?

Фото: 7 летних вещей, которые подчеркнут талию

Фото: www.globallookpress.com / Michael Ip

Лето — отличная возможность продемонстрировать свою фигуру. Лучший способ стать женственнее — подчеркнуть талию. С этим помогут вещи, которые наверняка есть у вас в шкафу.

Блуза с акцентом на талии

Легкие блузки — идеальная составляющая летнего образа для жаркой погоды. В этом сезоне актуальны блузы с объемными рукавами. Но если вы хотите подчеркнуть талию, выбирайте не просто бесформенные ткани, присмотритесь к блузам с акцентом на талии. Это может быть «сборка» ткани, пояс или даже запах.

 
 
 
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Юбка с высокой посадкой

Чтобы подчеркнуть талию, выбирайте юбку с высокой посадкой. Помните, что мини-юбки в этом сезоне неактуальны, а некоторые из них и вовсе смотрятся пошло. Отдайте предпочтение юбкам длины миди из летящих легких тканей.

www.globallookpress.com / Michael Ip

Рубашка

Это не самая акцентная вещь, но при правильной стилизации, рубашки отлично впишутся в летний гардероб. Ее можно завязать на талии в узел, расстегнуть пару нижних пуговиц и заправить в брюки или джины. Также рубашка — отличный второй слой для коротких топов. В таком случае, ее нужно оставить расстегнутой, чтобы продемонстрировать окружающим свою фигуру.

 
 
 
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Брюки с защипами

Летние брюки должны быть из натуральных тканей, идеальной посадки. Присмотритесь к моделям с защипами — такие визуально вытягивают ноги, убирают «лишние» килограммы из области бедер и подчеркивают талию. Конечно, чтобы брюки сыграли так, как надо, не прячьте их под длинным верхом. Подберите к ним топ, блузку или футболку. Обязательно заправьте верх в брюки.

www.globallookpress.com / Valentina Ranieri

Платья с запахом

Мода на платья, которые носили наши бабушки возвращается. Платье с запахом — это удобно, стильно и хитро. Во-первых, они очень женственные. Во-вторых, не нужно придумывать, что же с ними надеть. В-третьих, поясок акцентирует внимание на талии. Идеальная база для летнего образа!

 
 
 
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Публикация от Jeanne (@jeannedamas)

Шорты с высокой посадкой

Отказываемся от джинсовых коротких шорт и шорт с дырками. Выбираем свободные шорты с высокой посадкой. Особенно актуальны в этом сезоне спокойные оттенки бежевого, нежно лилового и сиреневого. Увы, такие шорты не наденешь на работу. Зато на прогулки и в путешествия не взять этот предмет гардероба — модное преступление.

www.globallookpress.com / Michael Ip

Сарафан с поясом

Сарафаны вновь стали популярными пару лет назад. Обратите внимание на сарафаны с пуговицами, на тонких и широких бретелях и поясом. Золотое правило — чем шире пояс, тем более тонкой кажется ваша талия. Только не переусердствуйте, а то будете выглядеть комично, а не стильно.

 
 
 
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Публикация от 12 STOREEZ (@12storeez)

Ранее 5-tv.ru писал о женских вещах, которые до сих пор нравятся мужчинам.

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