Артем Головатый занимает пост директора Центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ».

Топ-менеджер КАМАЗа пропал в Москве

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

Топ-менеджер КАМАЗа пропал в Москве. Артем Головатый занимает пост директора Центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ». Заявление о пропаже в полицию подала супруга Головатого. Как стало известно 5-tv.ru, семья топ-менеджера не видела его дома с 5 июля. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Артем Головатый — уроженец города Набережные Челны. Образование получал в Техническом колледже КАМАЗа по специальности «автоматизация и программирование», а также заочно окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности «вычислительная техника, автоматизированные комплексы, системы и сети». На посту директора Центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ» находится с 2013 года.

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