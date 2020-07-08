«Внучки не хватает»: Марина Юдашкина показала всю свою семью

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Алиса Старжевская
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В День семьи, любви и верности жена знаменитого модельера опубликовала несколько снимков семейства.

Фото, видео: Instagram @marinayudashkina

Марина Юдашкина опубликовала редкие семейные снимки. На фото — сама Марина, ее муж Валентин Юдашкин, дочь Галина, ее муж и их дети.

«Дарите любовь близким и родным людям! Поздравляем с праздником!» — подписала фото Марина Юдашкина.

Instagram @marinayudashkina

На фотографиях запечатлены разные моменты из жизни знаменитого семейства. В комментариях подписчики восхитились тем, как замечательно выглядят знаменитости:

«Великолепная семья. Внучечки не хватает. Бантиков, куколок там…»

«С праздником. Здоровья, счастья, всем. Крепких и любящих семей. Радости от жизни»

«Такие красивые»

«Мальчишки такие лапули!»

Валентин и Марина Юдашкины в браке с 1988 года. У пары есть единственная дочь — Галина. В 2015 году девушка вышла замуж за бизнесмена Петр Максакова. Спустя год у них появился сын Анатолий. А в марте 2018-го — сын Аркадий.

Ранее 5-tv.ru писал, как Юдашкины устроили пикник с Пугачевой.

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