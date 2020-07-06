«Соскучилась по морю»: Жасмин с детьми улетела в Израиль

Пандемия не помешала Саре Монахимовой, известной под сценическим именем Жасмин с детьми улететь на родину предков — в Израиль. По словам артистки, там живет ее бабушка Соня, которая редко видит правнуков. Поэтому, когда появилась возможность податься в сторону Земли обетованной, она не стала медлить.

В Instagram певица выложила фото, на котором гуляет по улочкам древнего города Кейсария в белом платье бэби-долл и шляпе. Ее сопровождают восьмилетняя Маргарита и четырехлетний Мирон. Старший сын — 22-летий Михаил остался в Москве. Для милого кадра члены семьи на минуту сняли маски, а потом были вынуждены надеть вновь. Таково требование властей государства, в котором бушует коронавирус.

«Шалом, Израиль! Да-да, мы улетели. И дети устали от однообразия за время самоизоляции, и мне давно хотелось сменить обстановку, и вообще все очень соскучилась по морю, ведь я родилась на берегу Каспия, а детки унаследовали мою безграничную любовь к воде», — написала под снимком Жасмин.

Instagram @jasmin

По ее словам, теперь все трое сочетают приятное с полезным: гостят у родственников, насыщаются витамином D и знакомятся с уникальной культурой Израиля.

В комментариях певица уточнила, что для перелета воспользовалась одним из нерегулярных рейсов, которые выпадают раз в неделю. Перед этим она соблюдала режим самоизоляции, и то же самое проделала по прибытии в Тель-Авив. Однако объяснить это каждому комментатору артистка не смогла. В результате пользователи оставили под постом массу негативных отзывов.

«Видимо, только частные борта летают, а обычные люди сидите, завидуйте и старейте от зависти»;

«Что интересно, в Израиль никого не пускают, моя крестная говорит. И там с короновирусом опять все хреново. А ей можно», — негодуют подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Жасмин показала нового члена семьи.