Стало известно, кому достанется наследство Жанны Фриске

Имущество семьи Жанны Фриске достанется ее сыну Платону. Об этом в программе «Ты не поверишь!» рассказал отец покойной певицы Владимир Фриске. По его словам, внук в свое время помог ему пережить потерю дочери.

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Певица узнала о болезни в период беременности и начала жаловаться на головные боли после рождения Платона в 2013 году. Несколько лет артистка боролась с онкологическим заболеванием, проходила лечение в клинках Германии, США, Китая, России. Но победить страшную болезнь не удалось.

В последние годы Платона в одиночку воспитывает отец — телеведущий Дмитрий Шепелев. Дедушка надеется увидеть семилетнего мальчика и уверяет, что Шепелев настроил сына против семьи покойной возлюбленной. Тем временем родные Фриске судятся с отцом ее ребенка за имущество артистки. На конец июня назначено очередное судебное заседание. Владимир Фриске не согласен, что телеведущий продал двухэтажный особняк Жанны за 60 миллионов рублей без ведома семьи певицы.

«Платоше там ничего не достанется. Поэтому будем воевать за это. Мне сейчас нужно оформить наследство на Платона. Но оформить так, чтобы этот человек (Дмитрий Шепелев — Прим.ред.) и в мыслях не мог туда свою лапу сунуть. Чтобы мальчик вырос, и это было его», — сказал Владимир Фриске.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Фриске посвятила трогательный пост сестре в годовщину ее смерти.