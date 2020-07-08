«Украина с возу — кобыле легче»: политолог о выходе Незалежной из меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

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Олеся Роженцова
Эксклюзив 945

8 июля появилась информация о решении Киева прекратить действие договора, подписанного в 2012 году.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger; 5-tv.ru

Власти Украины решили прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сообщает ТАСС. Меморандум подписали в июле 2012-го. Ученый-востоковед Евгений Сатановский считает, что для России — это еще одно подтверждение того, что собой представляет ближайший сосед.

«Значит ее история современного развития довела до состояния, когда предупреждать о терактах на Российской территории Украина не будет, а может она их и устраивать будет. Мы откуда знаем? Что касается самой Украины, то это еще одно превращение Украины в очаг нестабильности, которым она является… Украина с возу кобыле легче», — резюмировал Евгений Сатановский.

По мнению украинского правительства, принятое ими решение даст «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ».

Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан восемь лет назад в Ялте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины.

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