Бывший премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай на съезде российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — цитирует ФАН ныне руководителя «Союза добровольцев Донбасса».

Бородай также предупредил также о наступлении глобального общемирового кризиса, в рамках которого у России есть своя, по его мнению тяжесть. Политик выразил надежду, что наша страна внесет свою лепту в его разрешение.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне в Берлине завершились консультации по урегулированию ситуации на Украине с участием советников глав государств «нормандской четверки». Одной из тем переговоров было урегулирование конфликта в Донбассе. Как отметил по итогам встречи Козак, удалось приблизиться по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий в ДНР и ЛНР. В то же время говорить о прорыве на переговорах по Украине вряд ли возможно, добавил он.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин 3 июля в очередной раз подчеркнул, что Донбасс возвращаться в состав Украины не намерен.