«Ох, эти ножки»: фанаты оценили фигуру Нетребко в коротком комбинезончике

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Яна Вахрушева
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Оперная певица поразила поклонников стройностью и моложавым видом.

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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко опубликовала фото из Вены в своем Instagram, где сделать акцент на спокойную обстановку в городе. Но подписчики обратили внимание вовсе не на архитектуру столицы Австрии.

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Певица Нетребко всегда славилась аппетитными формами, но в этот раз подписчики удивилась худобе оперной дивы. Не каждая девушка может позволить себе надеть короткий комбинезон в горох. Кроме того, у певицы пропали пухлые щеки: теперь у Анны рельефные скулы. Поклонники засыпали Нетребко комплиментами в комментариях и заметили, что она даже помолодела.

«Ох, эти ножки!» — оставила комментарий девушка.

«Что за стройняшка!» — написала подписчица.

«Ну, вот девчонка!» — написал кто-то в комментариях.

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