«Богиня среди богинь!» — Орейро топлес пожаловалась на недостаток внимания

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Валентин Черников
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Любимая россиянами уругвайская артистка выложила архивный снимок, где запечатлена обнаженной.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @nataliaoreirosoy

С момента создания страницы Наталии Орейро в Instagram не прошло и пяти дней, а звезда уже заходит с козырей. В своем пятом по счету посте уругвайская актриса и певица опубликовала архивное фото, на котором запечатлена топлес. Она стоит в пышной юбке, опираясь о комод и прикрыв бюст рукой.

Внимание привлекают и короткая стрижка девушки. Судя по длине ее волос, снимок был сделан еще до съемок в принесшем ей мировую славу сериале «Дикий ангел». А значит, в кадре артистке не больше 20 лет.

«Ну что за шикарная девушка!»

«Ты совершенна! С детства увлекаюсь тобой!»

«Богиня среди богинь!» — оценили кадр подписчики.

Instagram @nataliaoreirosoy

К провокационному снимку Орейро добавила соответствующую надпись. Фраза «A besos entiendo, a veces no» принадлежит вокалистке инди-рок-группы Hinds Ане Перроте. В одном из своих интервью исполнительница переиначила испанское выражение «A veces entiendo, a veces no» («Иногда я понимаю, иногда — нет»). Рокерша заменила первое слово. В результате получилась игра слов, которую можно перевести как «Поцелуи я принимаю, а иногда — нет». Таким остроумным способом Перроте пожаловалась в интервью на недостаток внимания со стороны ее коллег. Певица указала, что с ней не здороваются принятым в Испании жестом приветствия — поцелуем в щеки.

Перл солистки Hinds прочно вошел в сленг испаноговорящих и стал своего рода признаком принадлежности к языковой группе. Услышавший эту фразу носитель языка может принять употребившего ее за своего. Очевидно, такого эффекта захотела добиться и Орейро. Либо, как и ее коллега по сцене, Наталии не хватает внимания и поцелуев. Впрочем, этот недостаток актриса восполнит по прибытии в Россию, где ее любят чуть ли не больше, чем на родине. Поэтому звезда с недавнего времени пытается получить паспорт гражданки РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что российское посольство приняло заявку Орейро на получение гражданства.

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