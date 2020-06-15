Что связывает с нашей страной Наталию Орейро, решившую стать гражданкой РФ

Уругвайскую певицу и актрису Наталию Орейро российская публика узнала и полюбила летом в 1999 году, когда на отечественном телевидении впервые начали показывать аргентинский сериал «Дикий ангел», главную роль в котором исполняла 20-летняя латиноамериканская звезда. А уже в 2001-м российские поклонники восторженно встречали своего кумира в Москве, куда она приехала в рамках большого концертного тура. На любовь россиян Орейро ответила взаимностью. За прошедшие со времен «Дикого ангела» 20 лет она много раз побывала в нашей стране с концертами и даже немного выучила русский язык. А теперь стало известно, что артистка официально подала документы на получение российского гражданства и сейчас они находятся на рассмотрении.

Съемки в российско-аргентинском сериале

Через несколько лет после оглушительного успеха «Дикого ангела» Наталия Орейро приехала в Россию для съемок 16-серийного телефильма «В ритме танго». Ее партнерами по сериалу стали Андрей Смоляков и Артем Панчик. По сюжету героиня Орейро приезжает в Россию с мужем футболистом, которого у нее здесь уводит коварная разлучница. Однако девушка не падает духом и добивается успеха на танцевальном поприще.

ТАСС / Колесникова Наталья

Наталья Орейро на футбольном ЧМ-2018 в России

Большая любительница футбола актриса была официальным послом Уругвая на ЧМ-2018, который проходил в России. К этому событию Орейро записала клип на «United by love» («Объединенные любовью»). Певица исполнила композицию на английском, испанском и русском языках, а на видео возглавляла колонну болельщиков с флагами разных стран в традиционном русском наряде и с кокошником на голове.

Ваша Наташа

В том же году Наталия Орейро выпустила клип на песню «To Russia With Love», который был снят в подмосковной Балашихе. Сюжет почти документальный: полюбившаяся российской публике актриса приезжает на стареньком автобусе в населенный пункт Орейрово в гости к поклонницам, которые в это время смотрят по телевизору «Дикого ангела» с пиратских видеокассет. Когда в квартире с висящим на стене по советской традиции восточным ковром появляется их кумир с ворохом подарков, жизнь превращается в праздник и начинаются пляски в кокошниках. В песне, которая поется на нескольких языках, по-русски можно разобрать: «я ваша Наташа», «праздник приходит» и «в Россию с любовью».

Любовь к России по наследству

Наталия Орейро неоднократно рассказывала в интервью, что любимая игрушка ее сына Марлина — Чебурашка. Мальчику, который родился в браке с рок-музыкантом Рикардо Мольо, сейчас восемь лет, но он уже не раз бывал в России вместе с мамой и даже успел оценить по достоинству российских девочек.

«В последнее время я перестала его брать, боюсь, что он у вас останется. Последний раз на него просто набросились все девочки в аэропорту. Они его целовали. А он повернулся ко мне и сказал: „Мама, российские девочки очень красивые“», — рассказала артистка в эксклюзивном интервью 5-tv.ru в 2018 году.

Певица также с гордостью заявила, что она единственная женщина в Южной Америке, побывавшая в Эрмитаже четыре раза.

Орейро просила у Владимира Путина российское гражданство

Во время очередных гастролей по России в 2019 году Наталья Орейро заявила в одном из шоу на российском телевидении, что так часто бывает в России, что Владимир Путин уже должен выдать ей российский паспорт. Тогда это прозвучало как шутка, но теперь оказалось, что у артистки в отношении нашей страны серьезные намерения.

«Я вас люблю, Россия! Я езжу в Россию с 20 лет, и меня знают у вас чуть ли не с младенчества из-за моих сериалов. И мне это сложно объяснить. Это не просто слово „любовь“ — это от сердца исходит. И мою любовь к России мне точно также сложно объяснить здесь, в Аргентине. Всю Россию я проехала вдоль и поперек. Я была на Транссибирском экспрессе и в тех местах, где может и сами русские не были», — объяснила свои чувства Наталия Орейро в интервью 5-tv.ru полтора года назад.

Ранее, как писал 5-tv.ru, латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро рассказала, как подавала в посольство документы на получение гражданства России, а также сообщила, что надеется увидеться с российскими поклонниками в 2021 году.