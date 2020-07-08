Актеры театра и кино проведут онлайн-чтения рассказов Чехова в «Одноклассниках»

Известные актеры театра и кино примут участие в онлайн-чтениях рассказов Чехова. Трансляцию мероприятия, которое начнется 8 июля в 19:00 по московскому времени, можно будет посмотреть в приложении OK Live и в официальной группе проекта «Читай Дома».

Среди рассказов, выбранных организаторами онлайн-чтений — «От нечего делать», «Аптекарша», «Толстый и тонкий» и другие известные произведения классика русской литературы.

Участие в «чеховском» марафоне примут, в том числе, Анна Банщикова, Алена Бабенко, Егор Бероев, Любовь Толкалина и Юлия Пересильд.

Событие приурочено к памятной дате — 160-летию со дня рождения писателя. Трансляции пройдут не только 8 июля, но и 15, 22 и 29 числа этого же месяца.

Ok.ru

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