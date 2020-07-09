«Илюхин дом уехал, наш пока держится»: видео наводнения в Подмосковье

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Нюра Незванова
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Очевидец выложил в Instagram кадры, на которых видно, как грязевой поток смывает частный дом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Tpg; Instagram @fourstakes

Очевидец поделился в социальной сети кадрами мощного наводнения, которое настигло Московскую область. ЧП произошло под Рузой. Как сообщает ТАСС, из берегов вышла река Городенка и обрушилась на дачные участки.

Молодой человек, комментируя происходящее, фиксирует, как грязевой поток смывает дом соседа.

«Илюхин дом поехал! Смотрите! Наш пока держится! ***! Наш вроде пока цел еще! Надо все оттуда забирать! Дом рушится Илюхин! Все, Илюхин дом уехал», — говорит мужчина.

Предположительно, ЧП произошло из-за разрушения местной дамбы. По последним данным, подтопленными оказались 29 участков, десятки людей эвакуировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сильнейшие наводнения привели к многочисленным жертвам в Китае и Японии.

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