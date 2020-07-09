«Илюхин дом уехал, наш пока держится»: видео наводнения в Подмосковье
Очевидец выложил в Instagram кадры, на которых видно, как грязевой поток смывает частный дом.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tpg; Instagram @fourstakes
Очевидец поделился в социальной сети кадрами мощного наводнения, которое настигло Московскую область. ЧП произошло под Рузой. Как сообщает ТАСС, из берегов вышла река Городенка и обрушилась на дачные участки.
Молодой человек, комментируя происходящее, фиксирует, как грязевой поток смывает дом соседа.
«Илюхин дом поехал! Смотрите! Наш пока держится! ***! Наш вроде пока цел еще! Надо все оттуда забирать! Дом рушится Илюхин! Все, Илюхин дом уехал», — говорит мужчина.
Предположительно, ЧП произошло из-за разрушения местной дамбы. По последним данным, подтопленными оказались 29 участков, десятки людей эвакуировали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сильнейшие наводнения привели к многочисленным жертвам в Китае и Японии.
Читайте также
72%
-0.93 80.41
-1.06
Нашли ошибку?