Сильнейшие наводнения привели к многочисленным жертвам в Китае и Японии

Эфирная новость 19

Стихией разрушены дороги, мосты и населенные пункты. Власти эвакуируют население из пострадавших районов.

Фото, видео: ТАСС / LIAO FA; 5-tv.ru

Более ста человек стали жертвами сильнейшего наводнения на юге Китая. Разрушены дороги, мосты, населенные пункты. Власти организовали эвакуацию населения из пострадавших районов. В горных районах сохраняется вероятность схода оползней. В Шанхае и Ухане объявлено предупреждение об угрозе наводнения. Соболезнования китайскому народу в связи с трагическими последствиями масштабных ливней выразил Владимир Путин. 

А в Японии жертвами стихии стали 52 человека. Больше всего от проливных дождей пострадали префектуры на юго-западе страны. Эвакуировать из опасных районов предстоит более одного миллиона человек. На помощь спасателям уже направили военных.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
72.17
0.83 81.47
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
Видео: Приемная дочь обвиняемого в педофилии Дмитриева обеспокоена его здоровьем
18:01
Видео: Простые и вкусные гренки из сельди по рецепту XIX века
18:00
Сильнейшие наводнения привели к многочисленным жертвам в Китае и Японии
17:50
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
17:40
Сексуальная агрессорша или игривая кошечка: чем ваш знак зодиака покоряет мужчин в постели?
17:31
Как будет развиваться мир после коронавируса? Два сценария от ООН

Сейчас читают

«Попросила селфи»: порнозвезда рассказала, как Андрей Аршавин сорвал оргию
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Игорь Бутман рассказал о новой возлюбленной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок