Сильнейшие наводнения привели к многочисленным жертвам в Китае и Японии

Более ста человек стали жертвами сильнейшего наводнения на юге Китая. Разрушены дороги, мосты, населенные пункты. Власти организовали эвакуацию населения из пострадавших районов. В горных районах сохраняется вероятность схода оползней. В Шанхае и Ухане объявлено предупреждение об угрозе наводнения. Соболезнования китайскому народу в связи с трагическими последствиями масштабных ливней выразил Владимир Путин.

А в Японии жертвами стихии стали 52 человека. Больше всего от проливных дождей пострадали префектуры на юго-западе страны. Эвакуировать из опасных районов предстоит более одного миллиона человек. На помощь спасателям уже направили военных.