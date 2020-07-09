Ивлеева матом покрыла хейтеров, критиковавших ее за стрельбу из «калаша»

Настя Ивлеева в жестких, непечатных выражениях ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за стрельбу из автомата. Пальбой в воздух известная блогерша и телеведущая отметила накануне годовщину свадьбы с рэпером Элджеем, а пугающее видео выложила на своей странице в Instagram.

Instagram @_agentgirl_

Сегодня знаменитость записала видеообращение, в котором поблагодарила всех подписчиков, которые поздравили ее и мужа с важной датой, и обратилась к тем пользователям, кто утверждает, что она «зазналась», и кто раздул целый скандал в соцсетях.

«Я заметила вот такую интересную закономерность. Когда ты помогаешь людям, фондам, малоимущим, создаешь благотворительные проекты, делаешь максимум для того, чтобы быть полезной — всем **** (наплевать). Но зато, когда ты стреляешь из охолощенного „калаша“ в воздух на своей же свадьбе, у всех *** горит, и все говорят, что ты зазнался. Люди, вы ***** (обалдели)!» — говорит Ивлеева на видео в сторис.

«Нормальным ребятам» Настя посоветовала никогда не слушать окружающих. По ее словам, это может привести к «непоправимым последствиям».

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Настя Ивлеева объяснила, почему позволяет себе хвастаться дорогими вещами.