Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева выложила на своей странице в Instagram «пугающее» видео, на котором она в белом облегающем платье несколько раз выстреливает из автомата в воздух.

Рядом с ней стоит ее муж рэпер Элджей, широко расставив ноги и закрыв уши, а на заднем фоне виднеются большие сиреневые шары, обсыпанные серебряной мишурой.

«Это любовь! Да, @sayonaraboy», — отметила в подписи к видео Ивлеева, поставив рядом с ником супруга эмодзи кольца и сердечка.

Instagram @_agentgirl_

Необычной антураж, а также пояснение блогерши заставили поклонников предположить, что таким образом влюбленные отметили годовщину свадьбы, которая состоялась летом прошлого года. Некоторые подписчики заметили, что Ивлеева и Элджей отпраздновали важное событие в их «типичной» манере.

«Сразу видно, кто в семье главный»;

«С годовщиной! Лучшие»;

«Лучшая пара»;

«Малыши! Поздравляю!» — прокомментировали фолловеры.

О свадьбе Насти Ивлеева и Элджея стало известно в начале сентября, когда молодожены уже вовсю наслаждались медовым месяцем. Как позже призналась блогерша, рэпер сделал ей предложение 8 марта, однако никаких подробностей свадебных торжеств Ивлеева раскрывать не стала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Топалов и Регина Тодоренко отметили ситцевую свадьбу.