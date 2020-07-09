Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП на Курилах
Авиаинцидент произошел на острове Кунашир.
Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler
Пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» совершил жесткую посадку в аэропорту Менделеево на острове Кунашир, пишет ТАСС. Сообщается, что лайнер во время разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
После инцидента пассажиров эвакуировали из воздушного судна. По предварительным данным, никто из них не получил травм.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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