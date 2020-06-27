«Павлин или курочка?» — Звезда Playbоу в купальнике устроила опрос среди фанатов

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Алиса Старжевская
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Модель и телеведущая Мария Лиман опубликовала новую сексуальную фотографию в купальнике.

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Фото, видео: Instagram @liman_maria

Звезда Playbоу Мария Лиман поделилась с подписчиками в Instagram своим новым фото. На нем девушка позирует в темно-синем купальнике и серьгах со вставками, сделанными под оперение павлина. У модели возник только один вопрос — на кого же она больше похожа?

«Я вот павлин или курочка?» — подписала сексуальный снимок модель.

Instagram @liman_maria

Мнения разделились, многие подписчики вообще не нашли во внешности модели ничего даже отдаленно напоминающее птиц. Некоторые писали, что девушка на фото похожа только сама на себя.

«Оу, отлично смотрится. С птицами ассоциаций нет, что и хорошо. А то гуляя по улице все больше „уточек“ вижу»

«И павлин и курочка. Очень хорошее сочетание»

«На мою будущую жену», — написали фолловеры.

26-летняя модель Мария Лиман участница различных конкурсов красоты и популярный блогер. На ее страничку в Instagram подписано почти 700 тысяч человек. В 2015-м девушка снялась в украинской версии Playbоу. В том же году, по версии журнала, Мария Лиман стала самой красивой девушкой.

Некоторые критикуют Лиман за ее «ненатуральные» формы. Мария Лиман не скрывает, что делала ринопластику. А вот увеличение груди — категорически отрицает. Девушка утверждает, что ее большая грудь — настоящая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марии Лиман не удалось сохранить фигуру в самоизоляции.

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