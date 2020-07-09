За последние сутки число выздоровевших от COVID превысило количество заболевших более чем на две тысячи человек
8 805 пациентов с коронавирусом полностью выздоровели в России по данным оперштаба на 9 июля.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Количество полностью победивших COVID-19 за последние сутки превысило число заболевших более чем на две тысячи человек — 8 805 против 6 509 пациентов. Количество умерших пациентов за день составило 176 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По информации на 9 июля, больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве. Там выявлено 568 инфицированных.
Санкт-Петербург — 292
Свердловская область — 276
Ханты-Мансийский АО — 265
Иркутская область — 243
Нижегородская область — 224
Алтайский край — 224
Ямало-Ненецкий АО — 196
Московская область — 192
Мурманская область — 153
Воронежская область — 131
Челябинская область — 129
Красноярский край — 128
Архангельская область — 113
Ульяновская область — 105
Новосибирская область — 101
Хабаровский край — 96
Саратовская область — 94
Ростовская область — 91
Омская область — 89
Волгоградская область — 88
Оренбургская область — 88
Республика Коми — 79
Ставропольский край — 79
Ивановская область — 72
Тюменская область — 72
Пензенская область — 70
Пермский край — 70
Кемеровская область — 69
Сахалинская область — 69
Самарская область — 68
Чувашская Республика — 67
Тульская область — 64
Краснодарский край — 63
Курганская область — 61
Республика Саха (Якутия) — 58
Кировская область — 57
Приморский край — 55
Республика Тыва — 54
Томская область — 54
Ленинградская область — 50
Белгородская область — 48
Курская область — 48
Республика Дагестан — 47
Республика Башкортостан — 47
Владимирская область — 46
Калужская область — 45
Кабардино-Балкарская Республика — 45
Республика Хакасия — 45
Орловская область — 43
Республика Карелия — 42
Камчатский край — 42
Тамбовская область — 41
Ярославская область — 41
Республика Калмыкия — 41
Брянская область — 40
Рязанская область — 40
Смоленская область — 40
Новгородская область — 39
Карачаево-Черкесская Республика — 38
Республика Бурятия — 38
Республика Мордовия — 37
Забайкальский край — 36
Республика Татарстан — 35
Липецкая область — 33
Астраханская область — 33
Удмуртская Республика — 31
Амурская область — 31
Тверская область — 30
Республика Марий Эл — 29
Псковская область — 28
Магаданская область — 27
Костромская область — 26
Республика Алтай — 26
Республика Ингушетия — 23
Вологодская область — 20
Республика Адыгея — 20
Республика Северная Осетия — 18
Республика Крым — 15
Калининградская область — 14
Чеченская Республика — 8
Ненецкий АО — 7
Еврейская АО — 5
Севастополь — 3
Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 707 301 случай заболевания COVID-19. За весь период скончались 10 843 человека с диагнозом коронавирус. Выздоровели 481 316 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, есть ли защита от COVID без наличия антител в организме.
Читайте также
55%
-0.93 80.41
-1.06
Нашли ошибку?