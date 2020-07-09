За последние сутки число выздоровевших от COVID превысило количество заболевших более чем на две тысячи человек

Количество полностью победивших COVID-19 за последние сутки превысило число заболевших более чем на две тысячи человек — 8 805 против 6 509 пациентов. Количество умерших пациентов за день составило 176 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По информации на 9 июля, больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве. Там выявлено 568 инфицированных.

Санкт-Петербург — 292

Свердловская область — 276

Ханты-Мансийский АО — 265

Иркутская область — 243

Нижегородская область — 224

Алтайский край — 224

Ямало-Ненецкий АО — 196

Московская область — 192

Мурманская область — 153

Воронежская область — 131

Челябинская область — 129

Красноярский край — 128

Архангельская область — 113

Ульяновская область — 105

Новосибирская область — 101

Хабаровский край — 96

Саратовская область — 94

Ростовская область — 91

Омская область — 89

Волгоградская область — 88

Оренбургская область — 88

Республика Коми — 79

Ставропольский край — 79

Ивановская область — 72

Тюменская область — 72

Пензенская область — 70

Пермский край — 70

Кемеровская область — 69

Сахалинская область — 69

Самарская область — 68

Чувашская Республика — 67

Тульская область — 64

Краснодарский край — 63

Курганская область — 61

Республика Саха (Якутия) — 58

Кировская область — 57

Приморский край — 55

Республика Тыва — 54

Томская область — 54

Ленинградская область — 50

Белгородская область — 48

Курская область — 48

Республика Дагестан — 47

Республика Башкортостан — 47

Владимирская область — 46

Калужская область — 45

Кабардино-Балкарская Республика — 45

Республика Хакасия — 45

Орловская область — 43

Республика Карелия — 42

Камчатский край — 42

Тамбовская область — 41

Ярославская область — 41

Республика Калмыкия — 41

Брянская область — 40

Рязанская область — 40

Смоленская область — 40

Новгородская область — 39

Карачаево-Черкесская Республика — 38

Республика Бурятия — 38

Республика Мордовия — 37

Забайкальский край — 36

Республика Татарстан — 35

Липецкая область — 33

Астраханская область — 33

Удмуртская Республика — 31

Амурская область — 31

Тверская область — 30

Республика Марий Эл — 29

Псковская область — 28

Магаданская область — 27

Костромская область — 26

Республика Алтай — 26

Республика Ингушетия — 23

Вологодская область — 20

Республика Адыгея — 20

Республика Северная Осетия — 18

Республика Крым — 15

Калининградская область — 14

Чеченская Республика — 8

Ненецкий АО — 7

Еврейская АО — 5

Севастополь — 3

Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 707 301 случай заболевания COVID-19. За весь период скончались 10 843 человека с диагнозом коронавирус. Выздоровели 481 316 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, есть ли защита от COVID без наличия антител в организме.