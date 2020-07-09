Метро Петербурга с 13 июля вернется к прежнему режиму

Метрополитен Санкт-Петербурга с 13 июля 2020 года готов возобновить полноценную деятельность по прежнему графику, сообщили на сайте 78.ru.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации Северной столицы. Причиной отмены ограничений стало восстановление пассажиропотока в подземке до 70% от уровня, который был до введения режима самоизоляции.

С конца марта, когда в России и Санкт-Петербурге сильно осложнилась эпидемиологическая обстановка, метрополитен стал вводить изменения. Часть станций закрывалась на вход и выход, а затем метро стало работать до 22:00. Вместо подземного вида транспорта были введены специальные ночные метробасы, дублировавшие линии подезмки.

С 13 июля метрополитен Петербурга снова начнет работать до полуночи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Смольный начал рассматривать вероятность возобновления докарантинного режима работы метро, основываясь на данных статистики по коронавирусу.