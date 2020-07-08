Кто отец? После угроз Брухунова ответила на вопрос о ребенке Петросяна

Вопрос о ребенке прославленного юмориста Евгения Петросяна вот уже несколько месяцев не дает покоя публике. Одни фанаты гадают: существует ли наследник на самом деле; другие — настаивают, что пятая супруга артиста Татьяна Брухунова могла родить малыша и от другого мужчины, объясняя это тем, что в возрасте 74 лет достаточно сложно зачать ребенка.

Безусловно, одной дискуссией дело не ограничилось. Интерес поклонников был столь высок, что некоторые прибегли к открытой агрессии, чтобы заставить Брухунову говорить о ребенке, пишет «Дни.ру». В частности, во время одного из прямых эфиров в Instagram фанатка наглым образом поинтересовалась возрастом общего ребенка селебрити.

«Это дело личное, никого не касается!» — резко высказалась Брухунова и тут же заблокировала неприятную даму.

После подруга Петросяна пояснила, что ее угнетают подобные выходки фолловеров. По словам Татьяны, назойливые хейтеры буквально преследуют ее семью, едва ли не под страхом смерти заставляя раскрыть тайну появления на свет наследника известного юмориста.

«Были и оскорбления, и угрозы, ко мне подходили на улицах посторонние люди. Правда, потом я узнавала, что им платили за мою травлю. Замарались, что поделать!» — констатировала Брухунова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ответила журналистам Татьяна Брухунова на вопрос о ребенке от Евгения Петросяна.