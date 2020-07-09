Неприкасаемых нет: главе Хабаровского края предъявили обвинение в организации убийства

Задержание Сергея Фургала — это мощный сигнал для всей системы управления. Во-первых, о том, что нет неприкасаемых, а также и нет срока давности в случае совершения преступлений. Тем более таких тяжелых, в которых подозревают хабаровского губернатора — организация убийств и покушение на убийства, организация преступного сообщества.

Расследование Алексея Дегтярева.