Для увеличения темпов строительства 30% требований сделали рекомендательными
Об этом глава правительства России рассказал во время посещения строящейся инфекционной больницы в Казани.
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Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий; 5-tv.ru
В Казань, где начали строительство новых корпусов республиканской инфекционной больницы, прибыл Михаил Мишустин. Надо отметить — это его первая поездка с момента введения карантинных мер, к тому же, премьер сам переболел коронавирусом. Поэтому его волновали, в том числе вопросы размещения пациентов в будущей клинике.
Главе правительства показали, «красную» и «зеленую» зоны, которые здесь разделили уже на стадии планировки. Премьер познакомился с ходом строительства и оценил темпы, с которыми возводились корпуса.
«Мы подписали постановление правительства, которое на сегодняшний день 30% ГОСТов, СНИПов и других обязательных требований делает рекомендательными. Это сократит время стройки», — рассказал Михаил Мишустин.
В Казани Михаил Мишустин также посетил выставку IT-проектов в Иннополисе и познакомился с отечественными разработками.
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