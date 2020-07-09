Для увеличения темпов строительства 30% требований сделали рекомендательными

В Казань, где начали строительство новых корпусов республиканской инфекционной больницы, прибыл Михаил Мишустин. Надо отметить — это его первая поездка с момента введения карантинных мер, к тому же, премьер сам переболел коронавирусом. Поэтому его волновали, в том числе вопросы размещения пациентов в будущей клинике.

Главе правительства показали, «красную» и «зеленую» зоны, которые здесь разделили уже на стадии планировки. Премьер познакомился с ходом строительства и оценил темпы, с которыми возводились корпуса.

«Мы подписали постановление правительства, которое на сегодняшний день 30% ГОСТов, СНИПов и других обязательных требований делает рекомендательными. Это сократит время стройки», — рассказал Михаил Мишустин.

В Казани Михаил Мишустин также посетил выставку IT-проектов в Иннополисе и познакомился с отечественными разработками.