Москва возглавила рейтинг АСИ по инвестклимату регионов
Второе место в списке Агентства стратегических инициатив досталось Татарстану, на третьей позиции — Тульская область.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; 5-tv.ru
Москва сохранила за собой преимущество и возглавила инвестиционный рейтинг, составленный Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила глава организации Светлана Чупшева в ходе онлайн-заседания Наблюдательного совета агентства с президентом РФ Владимиром Путиным.
Список был подготовлен на основе опроса около полумиллиона предпринимателей со всей страны. При его создании учитывались условия ведения бизнеса в российских регионах, меры поддержки предпринимателей, инфраструктура, контрольно-надзорная деятельность, доступность кадров, а также сроки, процедуры и затраты, необходимые для получения государственных услуг в отдельных субъектах РФ.
«Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года. В прошлом году Москва также была на первом месте. Мы думали, что лидерам некуда дальше расти: что они действительно уже имеют самые короткие сроки; все услуги предоставляются в электронном виде; предприниматели получают все необходимые меры поддержки, и самое главное, что они доступны и востребованы», — подчеркнула Чупшева, говоря об успехах российской столицы.
По ее словам, второе место в рейтинге АСИ досталось Татарстану, а третье — Тульской области, которая еще год назад была шестой. На четвертой и пятой позициях Санкт-Петербург и Подмосковье. В ТОП-10 также попали Кубань, Белгородская и Калужская области, Башкортостан и Ярославская область.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин оценил эффективность мер с COVID на заседании наблюдательного совета АСИ.
Читайте также
63%
-0.36 80.41
-1.06
Нашли ошибку?