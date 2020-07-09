Москва возглавила рейтинг АСИ по инвестклимату регионов

Москва сохранила за собой преимущество и возглавила инвестиционный рейтинг, составленный Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила глава организации Светлана Чупшева в ходе онлайн-заседания Наблюдательного совета агентства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Список был подготовлен на основе опроса около полумиллиона предпринимателей со всей страны. При его создании учитывались условия ведения бизнеса в российских регионах, меры поддержки предпринимателей, инфраструктура, контрольно-надзорная деятельность, доступность кадров, а также сроки, процедуры и затраты, необходимые для получения государственных услуг в отдельных субъектах РФ.

«Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года. В прошлом году Москва также была на первом месте. Мы думали, что лидерам некуда дальше расти: что они действительно уже имеют самые короткие сроки; все услуги предоставляются в электронном виде; предприниматели получают все необходимые меры поддержки, и самое главное, что они доступны и востребованы», — подчеркнула Чупшева, говоря об успехах российской столицы.

По ее словам, второе место в рейтинге АСИ досталось Татарстану, а третье — Тульской области, которая еще год назад была шестой. На четвертой и пятой позициях Санкт-Петербург и Подмосковье. В ТОП-10 также попали Кубань, Белгородская и Калужская области, Башкортостан и Ярославская область.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин оценил эффективность мер с COVID на заседании наблюдательного совета АСИ.