Петербург вошел в ТОП-5 привлекательных для инвесторов регионов

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Карина Бернтгольц
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Рейтинг российских регионов, составленный на основе опроса около полумиллиона предпринимателей, составило Агентство стратегических инициатив.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Санкт-Петербург вошел в ТОП-5 лидеров инвестиционного рейтинга, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Список, подготовленный на основе данный опроса примерно полумиллиона российских предпринимателей, озвучила глава организации Светлана Чупшева в ходе онлайн-заседания Наблюдательного совета агентства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она подчеркнула, что Северная столица за год улучшила свои позиции, и с пятого места поднялась на четвертое. Прогрессивные результаты прокомментировал глава города Александр Беглов.

«В прошлом году мы провели большую работу по оптимизации процедур и государственных услуг, в том числе по их цифровизации. Сократили сроки предоставления услуг. Подключение к электрическим сетям в Петербурге до сих пор остается лучшей практикой среди всех российских регионов», — процитировала губернатора Петербурга пресс-служба.

Как ранее писал 5-tv.ru, рейтинг регионов по инвестклимату возглавила Москва. Второе место досталось Татарстану, а третье — Тульской области, которая еще год назад была шестой. На четвертой и пятой позициях Санкт-Петербург и Подмосковье. В ТОП-10 также попали Кубань, Белгородская и Калужская области, Башкортостан и Ярославская область.

Список был подготовлен на основе опроса около полумиллиона предпринимателей со всей страны. При его создании учитывались условия ведения бизнеса в российских регионах, меры поддержки предпринимателей, инфраструктура, контрольно-надзорная деятельность, доступность кадров, а также сроки, процедуры и затраты, необходимые для получения государственных услуг в отдельных субъектах РФ.

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