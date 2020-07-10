Экс-солистка SEREBRO в стрингах показала татуировку на «пятой точке» — фото

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Карина Бернтгольц
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Катя Кищук опубликовала в Instаgrаm несколько соблазнительных снимков, на которых похвасталась аппетитными формами.

Фото, видео: Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук, выступающая под псевдонимом Katerina, раззадорила поклонников своей недавней фотосессией. Накануне поп-звезда провела эротичную съемку в коротком черном топе с оголенной спиной и стрингах, которые обнажили ее аппетитную «пятую точку». Перед фотографом певица принимала максимально сексуальные позы, которые позволяли разглядеть ее безупречную фигуру со всех ракурсов.

 

Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Однако больше всего внимание поклонников привлекли выдающиеся бедра знаменитости, которые светская львица украсила необычной татуировкой. Устоять перед красотой частично обнаженной Кищук для ее подписчиков в Instagram было просто невозможно. Они осыпали исполнительницу комплиментами и признались, что с нетерпением ждут, когда она покажет им еще более откровенные кадры, на которых можно будет разглядеть пышный бюст артистки.

«Богиня!»

«Ты горишь!»

«Катюша, красивая очень!»

«Секси!»

«Давай так же, только еще грудь открой!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети жестко раскритиковали интимные фото Кати Кищук.

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