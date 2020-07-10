Какие ограничительные меры снимут в Москве и Петербурге с 13 июля?

В Москве с 13 июля отменяют большинство ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Возобновят работу культурные и досуговые центры, аттракционы и детские лагеря. Отменяется и обязательный масочный режим на улицах. Правда, в магазинах, поликлиниках и общественном транспорте они по-прежнему необходимы.

Открываются музыкальные, спортивные и художественные школы. А вот театры и кинозалы начнут принимать зрителей только с 1 августа. Правда, помещения должны быть вместимостью до трех тысяч человек и при условии заполнения только половины мест, в шахматном порядке.

В Петербурге к прежнему режиму работы возвращается метрополитен. Ранее подземка закрывала двери в 10 часов вечера. С 15 июля начнет принимать посетителей Эрмитаж. Билеты станут продавать только в интернете, чтобы не создавать очередей у касс, а время нахождения в залах ограничат двумя часами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Минздрав примет решение о вакцинации детей от коронавируса.