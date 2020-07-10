Какие ограничительные меры снимут в Москве и Петербурге с 13 июля?
Подземка Северной столицы готовится начинать принимать посетителей в прежнем режиме работы.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
В Москве с 13 июля отменяют большинство ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Возобновят работу культурные и досуговые центры, аттракционы и детские лагеря. Отменяется и обязательный масочный режим на улицах. Правда, в магазинах, поликлиниках и общественном транспорте они по-прежнему необходимы.
Открываются музыкальные, спортивные и художественные школы. А вот театры и кинозалы начнут принимать зрителей только с 1 августа. Правда, помещения должны быть вместимостью до трех тысяч человек и при условии заполнения только половины мест, в шахматном порядке.
В Петербурге к прежнему режиму работы возвращается метрополитен. Ранее подземка закрывала двери в 10 часов вечера. С 15 июля начнет принимать посетителей Эрмитаж. Билеты станут продавать только в интернете, чтобы не создавать очередей у касс, а время нахождения в залах ограничат двумя часами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Минздрав примет решение о вакцинации детей от коронавируса.
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