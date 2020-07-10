Удивительная находка! Гипсовую голову атланта XVIII века обнаружили в Петербурге

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Историческая голова — авторства Растрелли. Итальянский архитектор украсил фасады дворца полусотней мускулистых божеств.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Найденная в Царском селе голова атланта может стать эталоном для реставраторов.

Ее главная ценность в исторической подлинности — скульптуре примерно 250 лет, из них последние 70 — к ней люди вообще не прикасались. То есть этот атлант переделкам и ремонту в отличие от десятков своих братьев-близнецов, что украшают фасад Большого Екатерининского дворца, не подвергался. Даже позолота сохранилась. И это очень ценно, поскольку голова у атлантов — слабое место, дождь, ветер, время не щадят.

Без эталона реставраторы делают облик похожим, а теперь — могут восстановить атлантов царского села точно такими, как задумывали гении: скульптор Дункер и архитектор Растрелли.

Ян Воскресенский расскажет о том, как обнаружили находку — это отдельная история.

Раннее 5-tv.ru рассказывал, что четыре редких изумруда нашли на Мариинском прииске в Свердловской области.

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