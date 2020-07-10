«Купальный сезон открыт»: машины «утонули» после серьезного прорыва трубы в Петербурге
Коммунальная авария произошла в Приморском районе Северной столицы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
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