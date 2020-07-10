«Купальный сезон открыт»: машины «утонули» после серьезного прорыва трубы в Петербурге

|
Нюра Незванова
Эксклюзив 39

Коммунальная авария произошла в Приморском районе Северной столицы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Припаркованные автомобили оказались затопленными в результате серьезного прорыва трубы в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Коммунальная авария произошла в ночь на 10 июля на Стародеревенской улице.

5-tv.ru

Как пишут очевидцы в социальной сети ВКонтакте, хлынувшая вода затопила дорогу, парковки, территорию ЗАГСа и машины.

«Купальный сезон открыт», — с горечью написали местные жители.

5-tv.ru

Как рассказали в «Водоканале», прорвало магистральную трубу с холодной водой диаметром 1000 мм.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места прорыва дамбы, вызвавшего наводнение в Подмосковье.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
70.88
-0.36 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:43
Опубликована запись разговора предположительно Порошенко и Джо Байдена о событиях в Крыму в 2016 году
3:23
Экс-солистка SEREBRO в стрингах показала татуировку на «пятой точке» — фото
3:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
2:50
«Купальный сезон открыт»: машины «утонули» после серьезного прорыва трубы в Петербурге
2:34
Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив за продвижение значимых проектов
2:16
За что с Ефремова, устроившего смертельное ДТП, взыскали 100 тысяч рублей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Самсон Сеногной: почему 10 июля нельзя признаваться в любви?
Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок