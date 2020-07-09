Видео с места прорыва дамбы, вызвавшее наводнение в Подмосковье
В результате ЧП, подтопленными оказались 29 дачных участков.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Tpg
Место прорыва дамбы, с которого и началось сильное наводнение под Рузой в Московской области обнаружил корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин.
По предварительным данным, ветки деревьев запрудили отверстие трубы коллектора, в связи с чем река Гордянка смыла насыпь. Грязевые потоки обрушились на участки дачников. В итоге смыло три частных дома, улицы оказались затоплены водой.
Журналист МИЦ «Известия» показал провал, который образовался в результате катаклизма на месте проселочной дороги.
«Еще вчера здесь была дорога. Вода размыла дамбу. Эта авария стихийно-коммунальная», — прокомментировал корреспондент.
Подтопления коснулись 29 дачных участков, порядка десяти человек были эвакуированы.
В связи с произошедшим власти в Рузе объявили ЧС.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео наводнения в Подмосковье.
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