Обвиненного в домогательствах мэра Сеула обнаружили мертвым

В Южной Корее расследуют загадочную смерть мэра столицы. Тело 65-летнего чиновника после семичасовых поисков обнаружили в парке.

Следователи склоняются к версии о самоубийстве. Первой забила тревогу дочь мэра Сеула — она нашла дома его записку, которая больше напоминала завещание. Женщина обратилась в полицию, после чего началась поисковая операция.

Пак Вон Сун — один из ветеранов корейской политики. Его видели одним из кандидатов в президенты на выборах 2022 года. Ряд южнокорейских СМИ связывают его возможное самоубийство с обвинениями в сексуальных домогательствах. Накануне его экс-подчиненная написала заявление в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что южнокорейский певец Йохан умер в 28 лет при таинственных обстоятельствах.